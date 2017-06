Op de campus van de TU Delft heeft minister Schultz van Haegen gisteren de eerste hyperloop-testfaciliteit onthuld.

Het bedrijf Hardt en het grote bouwconcern BAM hebben samen een dertig meter lange testfaciliteit gebouwd. Deze faciliteit kunnen zij gebruiken om de technologie voor het futuristische vervoersysteem van Elon Musk te testen.

In 2013 presenteerde Musk zijn idee voor de Hyperloop, oftewel supersnel passagierstransport in een luchtdrukbuis. Het idee is om speciale capsules door een buis te laten reizen waarin deze nauwelijks luchtweerstand ondervinden. Hierdoor kunnen enorme snelheden – van zo’n 1200 kilometer per uur – worden behaald. Met dergelijke snelheden zou een reisje van Leeuwarden naar Parijs nog maar een half uurtje duren.

Musk heeft zelf niet de ambitie om de Hyperloop te ontwikkelen, maar promoot de ontwikkeling ervan wel. Zo bouwde de schatrijke ondernemer een speciale testbuis waarin bedrijven en studententeams die aan de Hyperloop werken hun verrichtingen kunnen toetsen en organiseerde deze dus de door de Delftse studenten gewonnen competitie. Het moet er uiteindelijk allemaal tot leiden dat de Hyperloop werkelijkheid wordt.

Binnen vier jaar haalbaar

“Qua technische haalbaarheid moet het binnen nu en vier jaar haalbaar zijn,” zo vertelde teamleider Tim Houter van het Delft Hyperloop-team eerder aan Scientias.nl. Inmiddels is Houter CEO van het bedrijf Hardt. “De grootste uitdaging voor de haalbaarheid zal liggen in het verkrijgen van de grond om de Hyperloop op te zetten. Het tofste is nu dat we met een relatief klein land (Nederland, red.) het technisch gezien wel heel goed doen. Hopelijk maakt dit zo’n drive los in Europa dat iedereen inziet hoe tof dit is en hoeveel dit kan toevoegen aan de wereld.”

Dertig meter buis

De testfaciliteit in Delft bestaat uit een buis met een lengte van 30 meter en een buisdiameter van 3,2 meter. Het bedrijf Hardt, dat is opgericht door winnaars van de Hyperloop-competitie eerder dit jaar, gaat op lage snelheid alle belangrijke systemen in een vacuüm testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stabilisatie, de voortstuwing, de veiligheid en het zweven van de capsule.

Innovatief en duurzaam

“In de mobiliteit is met zelfrijdende voertuigen, platooning trucks en drones een nieuw tijdperk begonnen,” reageert minister Schultz. “We willen in Nederland de Europese proeftuin zijn voor deze innovatieve en duurzame mobiliteit en meer kennis opbouwen. De hyperloop is snel, innovatief, stil en duurzaam en daarmee zeer interessant voor de mobiliteit van de toekomst.”

Afstand maakt niet meer uit

Houter hoopt met zijn bedrijf binnen vier jaar tijd te starten met de bouw van een hyperlooptraject tussen twee steden. “Wij creëren een wereld waarin afstand niet meer uitmaakt,” aldus Houter. “Waarin je de vrijheid hebt om te kunnen wonen en werken waar je maar wilt.”