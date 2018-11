En beleeft dan ‘zeven minuten vol verschrikking’.

Na een reis van 484.773.006 kilometer is het vanavond dan eindelijk zover: Marslander InSight zet voet op de rode planeet. En dat wordt spannend. Want hoewel er al verscheidene missies naar het oppervlak van Mars zijn ondernomen, blijft de afdaling en landing toch altijd lastig (vraag maar aan de Russische en Europese ruimtevaartorganisaties die een paar jaar geleden nog hun Marslander te pletter zagen slaan). NASA heeft het zelfs over zeven minuten vol verschrikking. En dat is niets overdreven. Op het moment dat InSight de Martiaanse atmosfeer binnendringt, heeft deze een snelheid van zo’n 19.800 kilometer per uur. In nog geen zeven minuten moet die snelheid worden teruggebracht naar zo’n 8 kilometer per uur om een veilige landing te kunnen garanderen. En hoewel NASA die landing natuurlijk talloze keren gesimuleerd en geoefend heeft, blijft het natuurlijk altijd spannend of het in het echt ook allemaal zo zal gaan. “We hebben onze plannen jaren getest, veel geleerd van andere landingen op Mars en alle omstandigheden die Mars ons kan voorschotelen bestudeerd,” aldus Rob Grover, leider van het team dat verantwoordelijk is voor de landing van InSight. Maar is het genoeg? Daar komen we vanavond achter!

De planning

Rond 20.40 uur (Nederlandse tijd) zal de InSight-lander zich losmaken van de zogenoemde cruise stage die als taak had om de lander bij Mars af te leveren. Een klein minuutje later wordt de lander opnieuw georiënteerd om ervoor te zorgen dat deze zes minuten later op de juiste wijze de Martiaanse atmosfeer binnendringt. Om 20.49 uur bereikt het hitteschild van de lander zijn maximale temperatuur. Deze zal naar verwachting rond de 1500 graden Celsius liggen. Om 20.51 uur klappen de parachutes uit. 15 seconden later moet het hitteschild zich losmaken van de lander. En tien seconden daarna klapt de lander zijn drie pootjes uit. Vanaf dat moment wordt met behulp van een radarsysteem de afstand tot het Marsoppervlak gemeten. Nadat de lander zijn parachutes heeft afgeworpen kunnen de stuwraketten geactiveerd worden waarmee de lander gecontroleerd voet op Mars moet zetten. Naar verwachting is het om 20.54 uur dan echt zover: InSight landt op de rode planeet.

Bevestiging

Het is niet zo dat NASA tijdens de landing druk bezig is met het besturen van de lander. InSight moet de afdaling en landing helemaal zelf doen en wordt daarbij geleid door commando’s die reeds veel eerder vanaf de aarde zijn verstuurd. We weten dan ook niet direct om 20.54 uur of de landing is gelukt. Van eerdere Marsmissies weten we dat dergelijke informatie vaak een paar uur op zich laat wachten. Het goede nieuws is dat we in het geval van de InSight-missie (waarschijnlijk) niet zoveel geduld hoeven te hebben. NASA hoopt namelijk iets na 21.00 uur (Nederlandse tijd) al te kunnen bevestigen dat alles goed is gegaan. Het wordt mede mogelijk gemaakt door twee mini-satellieten – MarCO A en B – die tegelijkertijd met InSight zijn gelanceerd en de afdaling en landing vanuit de ruimte monitoren. Of het allemaal gaat zoals NASA bedacht heeft? We gaan het zien. De landing is live te volgen via NASA TV. En natuurlijk houden we je ook op Scientias.nl op de hoogte.

Als InSight heelhuids op Mars landt, zal deze naar verwachting al vrij snel de eerste foto’s van zijn supersaaie landingsplek naar de aarde versturen. Daarna is het de hoogste tijd om alle instrumenten die de lander met zich mee heeft gevoerd naar Mars op de juiste plek te zetten. Dat is zeker een paar maanden werk. En dan kan het echt beginnen: InSight gaat wetenschap bedrijven. De lander onderscheidt zich daarbij van andere Marsmissies door niet alleen onderzoek te doen aan het oppervlak, maar ook diep eronder. Zo gaat de lander de temperatuur op ongeveer vijf meter diepte meten, marsbevingen en meteorietinslagen monitoren en onthullen uit welke elementen de kern van de rode planeet bestaat.