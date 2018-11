Alles wijst erop dat de lander reeds zonne-energie vergaart op de rode planeet!

Gisterenavond, rond negen uur (Nederlandse tijd) zette Marslander InSight voet op Mars. En daarmee kwam een einde aan een spannende afdaling die op wel duizend manieren fout had kunnen gaan, maar – tot grote opluchting van NASA – geheel volgens het boekje verliep. Kort na de landing stuurde InSight een signaal van leven én een eerste foto van het oppervlak naar de aarde: stuk voor stuk aanwijzingen dat de lander het naar zijn zin had op zijn nieuwe planeet. Hoewel de afdaling en landing op Mars gezien kan worden als één van de grootste hindernissen die moest worden genomen om de InSight-missie te kunnen ontplooien, stond er kort na de landing nog een cruciale uitdaging op het programma: InSight moest zijn zonnepanelen uitklappen. En ook dat is gelukt. “Het InSight-team kan een beetje gemakkelijker tot rust komen nu we weten dat de zonnepanelen van de lander zijn uitgeklapt en de accu’s opladen,” aldus projectmanager Tom Hoffman, verbonden aan NASA.

Mars Odyssey

Het bevrijdende nieuws dat de zonnepanelen waren uitgeklapt én werkten, arriveerde afgelopen nacht rond 2.30 uur (Nederlandse tijd) op aarde. De data werd vanaf het oppervlak van Mars door InSight verstuurd en door de Mars Odyssey-orbiter naar de aarde doorgestuurd. De InSight-lander stuurde ook een foto mee, gemaakt door de Instrument Deployment Camera, gesitueerd op de robotarm van de InSight-lander. Op de foto is een deel van de lander te zien, net als een stukje van het Marsoppervlak.

Nog even over de zonnepanelen

Nu InSight zijn zonnepanelen heeft uitgeklapt, is de lander een stuk indrukwekkender geworden. Beide zonnepanelen hebben een diameter van zo’n 2,2 meter. De panelen kunnen InSight op een heldere dag van zo’n 600 tot 700 watt voorzien. In jouw keuken houd je met een dergelijk vermogen hooguit een blender draaiende, maar InSight kan er al zijn instrumenten mee aan de gang houden.

Nu de zonnepanelen zijn uitgeklapt, is het tijd voor de volgende stap: InSight moet enkele instrumenten op het oppervlak van Mars gaan plaatsen. De komende dagen zal NASA met de eerdergenoemde Instrument Deployment Camera foto’s van het oppervlak rond de lander maken. Op basis van die foto’s kan NASA vervolgens een geschikte locatie voor de verschillende instrumenten vinden. Naar verwachting duurt het uiteindelijk nog wel twee tot drie maanden voor alle instrumenten op hun plek staan, gekalibreerd zijn en data kunnen verzamelen en versturen. Dat wil echter niet zeggen dat we de komende maanden helemaal geen data van InSight hoeven te verwachten. De komende tijd zal deze onder meer het weer op zijn landingsplek monitoren.