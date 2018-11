En dat wordt spannend. Want de geschiedenis leert: landen op Mars is hartstikke lastig.

Al sinds de jaren zestig proberen ruimtevaartorganisaties missies naar Mars te ondernemen. Met wisselend succes. Meer dan de helft van al die Marsmissies is namelijk mislukt en veelal ging het tijdens de afdaling naar en landing op het oppervlak van Mars mis. Het meest recente voorbeeld is Schiaparelli: de lander – een missie van de Europese en Russische ruimtevaartorganisatie – crashte in 2016 op de rode planeet. NASA heeft de afgelopen decennia wat meer geluk gehad en slaagde erin om verschillende landers en rovers op het Marsoppervlak te zetten. En voor het eerst in zes jaar gaat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vanavond weer een poging wagen met de landing van InSight.

Naar verwachting zet de lander vanavond om iets voor 21.00 uur (Nederlandse tijd) voet op Mars. En dat is hier live te volgen. En ook op Scientias.nl houden we je natuurlijk op de hoogte!

21.03 uur: Over 4,5 tot 5 uur wordt opnieuw een signaal van InSight verwacht. Dan hoopt NASA te horen dat de zonnepanelen met succes zijn uitgeklapt.

21.02 uur: InSight heeft een teken van leven gegeven.

20.59 uur: En jawel! Daar is het eerste kiekje, dat we via de mini-satellieten binnenkrijgen!

20.58 uur: Mogelijk ontvangen we zo reeds het eerste kiekje dat InSight vanaf het oppervlak van Mars heeft gemaakt.

20.54 uur: InSight is geland!

20.53 uur: Het radarsysteem heeft het Marsoppervlak gevonden.

20.50 uur: InSight heeft zijn parachutes uitgeklapt. Het radarsysteem is actief en zoekt naar het Marsoppervlak. Het blijft spannend, maar tot op heden gaat alles volgens plan.

20.46 uur: InSight bevindt zich in de Martiaanse atmosfeer. De door NASA aangekondigde ‘seven minutes of terror‘ zijn aangebroken. In amper zeven minuten zal de snelheid van de lander teruggebracht worden van 19.800 km/h naar 8 km/h.

20.45 uur: de kleine satellietjes MarCO A en B werken nog steeds naar behoren en geven – met een vertraging van slechts enkele minuten – informatie van InSight door aan de aarde.

20.40 uur: De lander heeft zich losgemaakt van de cruise stage. Daarnaast heeft de lander zich opnieuw georiënteerd, zodat het hitteschild de grootste klappen krijgt tijdens de afdaling in de Martiaanse atmosfeer. Het is nu afwachten tot de lander daadwerkelijk in die atmosfeer belandt.

#MarsLanding begins. Our @NASAInSight lander separated from the cruise stage that protected it on its journey through space. Next, it enters Mars’ atmosphere. Tune in & watch live now: https://t.co/v6T6gy0IaY — NASA (@NASA) 26 november 2018

20.39 uur: NASA wacht op dit moment tot de lander zich losmaakt van de cruise stage. Tegelijkertijd komt er bevestiging dat MarCO A en B – de kleine satellieten die de afdaling en landing van InSight moeten monitoren – er klaar voor zijn.

20.15 uur: Zoals je eerder (hieronder) kon lezen, zal InSight binnen een uurtje voet op Mars zetten. Maar wanneer weten we nu of de lander ook echt geland is? Vroeger liet zo’n bevestiging wel een paar uur op zich wachten, maar NASA hoopt nu kort na 21.00 uur (opnieuw: Nederlandse tijd) al duidelijkheid te kunnen verschaffen. En wel dankzij MarCO A en B, twee kleine satellietjes die met InSight zijn meegereisd naar Mars. Als alles volgens plan gaat, zullen deze kleine satellietjes de afdaling en landing van InSight monitoren en binnen enkele minuten aan de aarde doorgeven of InSight is geland (zie ook onderstaand filmpje, gemaakt vóór de lancering van InSight). Of de lander ook echt in goede gezondheid geland is, weten we pas een paar uur later, als ook de Mars Reconnaissance Orbiter contact heeft weten te leggen met de aarde.

20.05 uur: Op dit moment wordt in de livefeed aandacht besteed aan de wetenschappelijke doelstellingen van de InSight-missie. En die zijn minstens zo spannend als de op handen zijnde landing op Mars! Want InSight gaat dingen doen die nog nooit zijn gedaan op Mars. Bijvoorbeeld de temperatuur op vijf meter diepte meten. En op jacht naar heuse marsbevingen!

19.59 uur: En NASA TV is live. Volg de landing hier!

Update 19.55 uur: Nog een paar minuten en dan kun je de landing van InSight via NASA TV volgen. Nieuwsgierig wat je ongeveer kunt verwachten. Zo ziet de planning eruit:

rond 20.40 uur: de InSight-lander maakt zich los van de zogenoemde cruise stage die de lander naar Mars heeft gevoerd

20.41 uur: de lander maakt een laatste draai, zodat deze de atmosfeer van Mars op de juiste manier binnen kan dringen

20.47 uur: het begin van de ‘seven minutes of terror’ zoals NASA het ook wel noemt. Op dat moment dringt de InSight-lander de Martiaanse atmosfeer binnen. De lander heeft dan nog een snelheid van zo’n 19.800 kilometer per uur(!)

20.49 uur: de temperatuur van het hitteschild van de lander piekt en bereikt zo’n 1500 graden Celsius

20.51 uur: de parachutes worden uitgeklapt, het hitteschild wordt losgekoppeld en de drie pootjes van InSight worden uitgeklapt

20.52 uur: het radarsysteem dat de afstand tot het Martiaanse oppervlak moet meten, wordt geactiveerd

20.53 uur: het eerste radarsignaal komt binnen, 20 seconden later worden de parachutes losgekoppeld en vrijwel direct daarna worden de motoren die een gecontroleerde landing mogelijk maken, geactiveerd. InSight heeft op dat moment een snelheid van zo’n 8 kilometer per uur.

Rond 20.54 uur: InSight landt op Mars. Of nauwkeuriger gezegd: op Elysium Planitia. Door NASA ook wel aangeduid als de saaiste plek die op Mars te vinden is.