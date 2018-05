De piepkleine wonderbaarlijke diertjes blijken enorme uitwerpselen te fabriceren.

Onderzoeker Tessa Montague zette het filmpje op Twitter waar het al snel bijna 24.000 views veroverde. En terecht. Want het is nogal fascinerend beeldmateriaal. Te zien is hoe een beerdiertje – met een lengte van ongeveer 0,2 millimeter – er een drolletje uitwerkt dat ongeveer een derde van zijn lichaamslengte uitmaakt.

Tardigrades are extraordinary. They can survive -270 to +150 degrees celsius, ionizing radiation 100x higher than the lethal dose for humans and the vacuum of outer space. They also do huge poos. When nature calls…! #turdigrade #embryo2017 #tardigrade @MBLScience @zeiss_micro pic.twitter.com/O2p4frjO0E — Tessa Montague (@TessaMontague) 17 mei 2018

Nog eentje dan

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: eerder dit jaar zette de Japanse onderzoeker Kazuharu Arakawa ook al een filmpje online waarin te zien is hoe een beerdiertje zich ontlast. En ook hier is de term ‘grote boodschap’ op zijn plaats.

In het filmpje zien we Macrobiotus shonaicus in actie: dit beerdiertje werd eerder dit jaar door Arakawa en collega’s op een Japanse parkeerplaats ontdekt. De heldergroene kleur van de ontlasting ontstaat doordat het beerdiertje zich voornamelijk tegoed doet aan algen en korstmossen.

Het komt regelmatig voor dat beerdiertjes het nieuws halen. De piepkleine organismen blijven ons namelijk verbazen. Zo hebben eerdere studies aangetoond dat je ze kunt invriezen, in een vacuüm kunt stoppen, compleet uit kunt laten drogen of kunt blootstellen aan gevaarlijke straling (zoals we die in de ruimte vinden) zonder dat ze daar erg van onder de indruk zijn. Geen wonder dat recent onderzoek suggereert dat het beerdiertje uiteindelijk het laatste levende dier op aarde zal zijn en pas het onderspit delft als onze zon sterft.