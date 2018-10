Deze CubeSat gaat waar nog geen Cubesat ooit is geweest.

Een satelliet die niet veel groter is dan een aktetas heeft begin deze maand een foto gemaakt van Mars. En dat is een primeur. Nog niet eerder heeft zo’n kleine satelliet – ook wel CubeSat genoemd – de rode planeet gefotografeerd. NASA heeft de bijzondere foto – waarop Mars een klein stipje is – nu vrijgegeven.

InSight

Afgelopen mei koos NASA’s nieuwste Marslander – InSight – het luchtruim. Maar de lander ging niet alleen: tegelijkertijd werden twee CubeSats – MarCO-A en MarCO-B genoemd – de lucht in geschoten. De twee kleine satellietjes maakten zich kort na de lancering los van InSight en vliegen op eigen gelegenheid naar Mars. “MarCO-A en -B zijn onze eerste en tweede interplanetaire CubeSats, ontworpen om InSight gedurende een korte periode rondom de landing te monitoren,” legde Jim Green, verbonden aan NASA, eerder uit. “Als ze er tenminste in slagen Mars te bereiken.”

Overwinning

Het is natuurlijk altijd spannend of een ruimtesonde veilig bij Mars weet te komen, maar voor deze kleine satellietjes is het extra spannend, want dit is tenslotte de eerste poging. Dat de CubeSats de rode planeet nu in het vizier hebben, is dan ook al een overwinning op zich, aldus NASA.

De foto die je hierboven ziet, is gemaakt door MarCO-B. Op het moment dat de CubeSat de foto maakte, was deze nog zo’n 12,8 miljoen kilometer van Mars verwijderd. Naast Mars zien we op de foto ook nog een stukje van MarCo-B zelf.

Zoals gezegd is het de bedoeling dat de CubeSats nog flink wat kilometers gaan maken en uiteindelijk bij Mars arriveren om aldaar getuige te zijn van de landing van InSight. Die landing moet eind november plaatsvinden.