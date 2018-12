Op nieuwe beelden is Ultima Thule al veel duidelijker te zien. Maar hoe het Kuipergordelobject er precies uitziet? Dat blijft in nevelen gehuld.

Op 1 januari 2019 scheert ruimtesonde New Horizons langs Kuipergordelobject Ultima Thule. Eind augustus lukte het de sonde al om zijn nieuwe eindbestemming te fotograferen. Toen was New Horizons nog 160 miljoen kilometer van Ultima Thule verwijderd en was het een uitdaging om het Kuipergordelobject op de door New Horizons gemaakte foto’s te detecteren. “Op het beeld zijn enorm veel sterren te zien, waardoor het moeilijk is om het object te detecteren,” vertelde onderzoeker Hal Weaver afgelopen zomer. “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.”

En nu heeft New Horizons Ultima Thule opnieuw vereeuwigd. Dat gebeurde begin deze maand. De sonde was toen ‘slechts’ 38,7 miljoen kilometer van Ultima Thule verwijderd. “Naarmate New Horizons dichter bij zijn doelwit in de buurt komt, wordt Ultima Thule helderder en helderder,” vertelt Weaver over de nieuwe beelden. “Het object springt er nu veel duidelijker uit.”

New Horizons kiekte Ultima Thule kort voor deze iets van koers wijzigde. De manoeuvre was bedoeld om de sonde op tijd en op de juiste afstand langs Ultima Thule te laten scheren. Naar verwachting zullen er de komende weken nog enkele kleine koerswijzigingen plaatsvinden. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat de sonde op 1 januari om 18.33 uur (Nederlandse tijd) op zo’n 3500 kilometer afstand langs Ultima Thule vliegt.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we de komende weken ook eindelijk meer duidelijkheid over hoe Ultima Thule er precies uitziet. Dat is in dit stadium namelijk nog onbekend. Vermoed wordt dat het Kuipergordelobject weleens uit twee delen – die al dan niet met elkaar vergroeid zijn geraakt – kan bestaan.