Wetenschappers hebben de restanten van een vogelachtige dinosaurus gevonden, die zeventig miljoen jaar geleden leefde. Mogelijk sliep deze dino samen met soortgenoten. Is dit het eerste voorbeeld van roesten?

Vogels en vleermuizen slapen in een kolonie, wat roesten wordt genoemd. Soms komen honderden soortgenoten samen om te tukken. Het voordeel van roesten is dat een dier niet wordt verrast door roofdieren. Een paar groepsleden blijven alert om de vogels of vleermuizen te waarschuwen als er gevaar dreigt. Daarnaast blijven soortgenoten lekker warm, omdat ze dicht op elkaar zitten. Vooral ’s nachts – wanneer de temperaturen dalen – is dit fijn.

Archeologen hebben een fossiel gevonden in Mongolië met drie jonge oviraptors. Oviraptors konden anderhalf meter lang worden, hadden een pak met veren en zagen er als vogels uit. De drie gevonden dino’s zijn mogelijk overleden toen ze sliepen. Ze zijn gestorven toen ze dicht tegen elkaar lagen. Volgens de archeologen is dit een bewijs dat deze dieren al roestten.

“Prachtige vondst”

“Het is een prachtige vondst,” zegt onderzoeker Gregory Funston van de universiteit van Alberta. “Het is uniek dat de dieren sliepen toen ze stierven. Om dan twee complete skeletten en delen van een derde dino te vinden, dat is echt fantastisch.”

De onderzoekers vermoeden dat het gaat om een nieuw soort oviraptor. Dit wordt ongetwijfeld verder uitgezocht.

Gigantische nesten

De afgelopen tijd kwamen oviraptors regelmatig in het nieuws. In mei is er een nieuwe gigantische oviraptor gevonden in China. Deze dino legde eieren in een groot nest van drie meter groot. Eerder leerden wetenschappers dat de oviraptor zijn veren mogelijk gebruikte om een partner te versieren. Ook dit gedrag zien we tegenwoordig nog terug bij veel vogels.