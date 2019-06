Waterflessen, melkpakken en plastic zakken worden omgetoverd in kerosine en dieselbrandstof.

De grote berg aan plastic afval is een wereldwijd probleem. Zo eindigt veel plastic in de oceaan of bereikt zelfs de meest afgelegen en ongerepte berggebieden. Onderzoekers hebben nu een goede functie gevonden voor al dit overtollige en vervuilende plastic: vliegtuigbrandstof.

Hoe werkt het?

In het experiment verzamelden de onderzoekers een verscheidenheid aan kunststof afvalproducten, waaronder waterflessen, melkpakken en plastic zakken. Vervolgens werd dit vermalen tot kleine stukjes ter grootte van een rijstkorrel. De plastic korrels werden bovenop actieve kool in een buisreactor geplaatst en bij hoge temperatuur verwarmd – variërend van 430 tot 571 graden Celsius. De koolstof werkt hierbij als een katalysator. Uiteindelijk wisten de onderzoekers een mengsel van 85 procent kerosine en 15 procent dieselbrandstof te fabriceren.

Eenvoudig

De onderzoekers zijn erg enthousiast. “Dit is een zeer goede en relatief eenvoudige manier om plastic te recyclen,” zegt hoofdauteur van de studie Hanwu Lei. Bovendien kan de koolstofkatalysator – nadat hij zijn werk heeft gedaan – opnieuw worden gebruikt bij een volgende partij plastic afval. Maar het heeft ook andere voordelen. “We kunnen bijna 100 procent van de energie terugwinnen uit het plastic dat we hebben getest,” zegt Lei. “De brandstof is daarnaast van zeer goede kwaliteit.”

Stortplaats

Uit cijfers blijkt dat in 2015 de stortplaatsen in de Verenigde Staten zo’n 26 miljoen ton plastic herbergden. Bovendien schatten wetenschappers dat er jaarlijks zo’n 4,8 miljoen ton plastic in de oceaan verdwijnt. Als dit plastic een tweede leven kan krijgen in de vorm van brandstof, verkleint dit niet alleen de grote afvalhoop maar wordt er ook maar heel weinig van wat er geproduceerd wordt, verspild. En dat zet zoden aan de dijk.

Dat er iets gedaan moet worden aan de plastic vervuiling is hoognodig. Zo gaat deze vervuiling veel verder dan de zichtbare effecten op bijvoorbeeld zeevogels of schildpadden. Ook kleine bacteriën blijken zeer gevoelig. In het bijzonder de Prochlorococcus: een miljarden jaar oude zeemicrobe aan wie je elke tiende ademhaling te danken hebt. Maar ook deze bacterie staat onder druk nu plastic afval zijn leefgebied bedreigt.