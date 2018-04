Een geduchte waarschuwing aan ons adres, want waar zijn we mee bezig?

De potvis – nog een jong mannetje – spoelde eind februari in Cabo de Palos, een dorpje aan de zuidoostkust van Spanje, aan en was toen al dood. Er volgde een onderzoek naar de gezondheid en doodsoorzaak van de potvis en de resultaten zijn nu door de lokale overheid bekend gemaakt. En het is niet best.

29 kilo

Het bijna tien meter lange mannetje bleek in zijn maag en darmen maar liefst 29 kilo afval te herbergen. Naast plastic tassen, werden er onder meer stukken van netten en touw in de maag en darmen aangetroffen. En waarschijnlijk is al dat afval de jonge potvis fataal geworden, zo menen deskundigen. De potvis is niet in staat geweest om het opgehoopte afval uit te scheiden, waardoor er ontstekingen in de buik zijn ontstaan.

Campagne

De Spaanse overheid heeft de schokkende ontdekking aangegrepen om een nieuwe campagne te starten die erop gericht is mensen bewust te maken van het gevaar dat afval voor zeedieren vormt. In het kader van de campagne worden acties op touw gezet om stranden schoon te maken. Ook worden er presentaties en lezingen georganiseerd op onder meer scholen.

Groot probleem

Afval dat in zee eindigt: het is een wereldwijd en groeiend probleem. Een groot deel van dat afval bestaat uit plastic dat slechts langzaam wordt afgebroken. Mariene organismen kunnen dat plastic binnenkrijgen en zo ziek worden, maar ze kunnen er ook in vast komen te zitten, waarna ze verdrinken of verhongeren. Een paar jaar geleden rekenden onderzoekers nog uit dat er jaarlijks tussen de 4,8 en 12,7 miljard kilo plastic in de oceanen belandt. En dat plastic weet zelfs de diepste delen van de oceaan te bereiken, zo toonde een andere studie aan.

De potvis die nu in Spanje is aangespoeld maakt de omvang van het probleem nog eens pijnlijk duidelijk. De oplossing is helder én tweeledig: stoppen met plastic dumpen én het reeds gedumpte plastic opruimen. Dat laatste zal een hele klus worden. Maar er zijn verschillende mensen die zich daaraan willen wagen. De Nederlander Boyan Slat, bijvoorbeeld, met zijn inmiddels beroemde Ocean CleanUp. Hij hoopt op korte termijn te beginnen met het opruimen van de plastic soep in de Stille Oceaan.