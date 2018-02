Want de ruimte kent geen genade.

Op die laatste foto zag ‘ie er nog zo mooi uit: de glimmende knalrode sportwagen van Elon Musk die precies een week geleden de ruimte in geschoten werd. Er is een goede reden om die laatste beelden van de auto te koesteren, want de eerstvolgende keer dat de wagen weer bij de aarde in de buurt komt, zal deze er heel anders uitzien, zo voorspelt amateur-astronoom Marco Langbroek.

Micrometeoroïden

Zo wordt die strakke carosserie ernstig bedreigd door kleine puindeeltjes die veelvuldig door de ruimte slingeren. “Zo af en toe zal er een inslag van een micrometeoroïde zijn,” aldus Langbroek. “Over een zekere tijd (jaren) wordt de auto als het ware langzaam gezandstraald. Er zullen ook kleine gaatjes en deukjes in komen van al die kleine inslagen.”

UV-licht

En daar blijft het niet bij. “Buiten de dampkring is er totaal geen bescherming tegen UV-licht van de zon. Dat zal zeker zijn invloed gaan hebben op de verf op de auto,” denkt Langbroek. De auto zal waarschijnlijk gaan verkleuren en misschien dat de verf ook gaat bladderen.

Geladen deeltjes

Maar de situatie wordt nog grimmiger. Zo zal de auto ook door de met geladen deeltjes gevulde Van Allen-gordel moeten reizen. “Tijdens de tocht door de Van Allen-gordel om de aarde, zal de auto flink statisch geladen zijn. Dat kan vonken geven, die sporen op de auto nalaten.” Gelukkig is er wat dat betreft dan toch nog een klein beetje goed nieuws: “Het is een Tesla dus hij heeft gelukkig geen brandstoftank.”

Al met al zal de auto – die in theorie vele jaren rond de zon kan blijven cirkelen – geleidelijk aan dan ook flink worden toegetakeld. Hoe de wagen eruit zal zien als deze de aarde nadert? Dat is koffiedik kijken, temeer omdat astronomen er nog niet uitzijn hoe de baan van de Tesla eruit gaat zien en wanneer deze de auto weer in de nabijheid van de aarde brengt. Eén ding staat wel vast: de glimmende sportauto wordt er in de ruimte niet mooier op.