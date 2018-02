Virgin Hyperloop One heeft een prototype van hun Hyperloop-capsule onthuld.

Dat gebeurde tijdens de Innovation Month in de Verenigde Arabische Emiraten in Dubai. De eerste beelden van de capsule laten een zeer futuristisch vervoersmiddel zien.

#دبي تعرض النموذج الأولي لتصميم هايبرلوب للتنقل فائق السرعة. pic.twitter.com/GKvwJPVwpL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 23 februari 2018

De capsule kent een zeer luxe interieur, met leren stoelen en displays waarop naast informatie ook entertainment wordt vertoond. Dat laatste is misschien een beetje overbodig, aangezien deze capsule zich straks met 1200 kilometer per uur voort haast en de reistijd dus enorm verkorten kan. Zo zou een reisje van Leeuwarden naar Parijs in deze Hyperloop nog maar een half uurtje tijd kosten!

Koppelen

De capsule die Virgin Hyperloop One heeft gepresenteerd, is ontwikkeld voor korte afstanden. De capsule biedt ruimte aan tien mensen (zes zit- en vier staanplaatsen). Meerdere van deze capsules kunnen in vijftien tot twintig seconden aan elkaar gekoppeld worden en het kost slechts vijf seconden om ze te ontkoppelen. Dat (ont)koppelen kan gewoon plaatsvinden, terwijl de Hyperloop in beweging is. Het is dus zaak dat je als passagier in de capsule gaat zitten die naar jouw bestemming leidt.

Dubai

Dat Virgin Hyperloop One de capsule juist in Dubai presenteert, is natuurlijk geen toeval. Dubai heeft namelijk serieuze interesse in dit nieuwe transportmiddel dat in theorie zo’n 10.000 mensen per uur in 12 minuten tijd tussen Dubai en Abu Dhabi vervoeren.

De Hyperloop is een idee van Elon Musk. Het is een supersnel transportmiddel dat reist door een lagedrukbuis. Hierdoor is de weerstand minimaal. Wat ook meehelpt, is dat de capsules niet over rails bewegen, maar met behulp van magneten ‘zweven’ en dus ook geen weerstand ondervinden van de ondergrond. Hierdoor is het in theorie mogelijk een topsnelheid van zo’n 1200 kilometer per uur te bereiken. Kort nadat Musk zijn idee lanceerde, moedigde hij anderen aan om het idee werkelijkheid te maken. Hyperloop One is één van de bedrijven die daar direct mee aan de slag is gegaan. Het bedrijf bouwde een Hyperlooptunnel in de woestijn van Nevada en testte daar vorig jaar al een eerste Hyperloop-capsule. Deze wist een snelheid van zo’n 310 kilometer per uur te behalen. “We hebben bewezen dat de technologie werkt,” stelde Rob Lloyd, CEO van Virgin Hyperloop One, toen. Eind vorig jaar kreeg het bedrijf een flinke financiële impuls toen Richard Branson van de Virgin Group in Hyperloop One investeerde. Het bedrijf veranderde toen ook de naam in Virgin Hyperloop One. En de plannen van het bedrijf worden steeds concreter. Zo stelde Virgin Hyperloop One en de Indiase overheid eerder deze maand een intentie-overeenkomst op waarin ze de intentie uitspreken om een Hyperloop-systeem te bouwen tussen Mumbai en Pune.