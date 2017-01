Ruimtesonde Cassini komt met de beste foto’s die ooit van de buitenste ringen van Saturnus zijn gemaakt. De details zijn ongelofelijk!

Cassini maakte de foto’s tijdens zijn ‘Ring-Grazing Orbits‘. Tijdens deze fase van de missie scheert Cassini twintig keer op zeer kleine afstand langs de buitenste ringen. Het leverde eerder al prachtige foto’s op van de maantjes die zich hier ophouden (bekijk deze foto’s hier en hier). En nu resulteert het dus in adembenemende close-up foto’s van de ringen zelf.

Details

Het zijn de meest gedetailleerde foto’s die ooit van de buitenste ringen zijn gemaakt. De kleinste details op de foto’s zijn slechts 550 meter groot.

Er gebeurt van alles

Van een afstandje zien de ringen van Saturnus er heel vredig en rustig uit. Maar de nieuwe beelden laten zien dat er van alles in de ringen gebeurt. Zo zijn op de foto’s tal van kleine verstoringen in de ringen te zien. Deze worden ook wel ‘propellers’ genoemd en ontstaan door de aanwezigheid van kleine, nog niet waargenomen maantjes. En dan zijn er ook nog de grotere manen die met hun zwaartekracht trekken aan de deeltjes waaruit de ringen zijn opgebouwd.

De komende maanden zal Cassini de buitenste ringen nog verder bestuderen. Eind april breekt dan een nieuwe – en laatste – fase in de ruimtemissie aan. Dan zal Cassini herhaaldelijk in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen duiken. Aan die missiefase komt eind september een einde wanneer Cassini – na zo’n twintig jaar werkzaam te zijn geweest – opdracht krijgt om zich in de atmosfeer van Saturnus te boren.