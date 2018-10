Ruimtesonde Hayabusa2 maakte de foto van slechts 64 meter(!) afstand.

Hayabusa2 maakte de foto op 21 september, maar de Japanse ruimtevaartorganisatie gaf deze pas afgelopen weekend vrij.

Op de foto zien we een rommelig oppervlak dat rijkelijk bedekt is met kiezels en keien. In de hoek linksonder is een enorme kei te zien die een schaduw werpt op het oppervlak.

Hayabusa2 arriveerde eind juni – na een 3,2 miljard kilometer lange reis – bij de planetoïde Ryugu. De sonde nestelde zich in een baan rond Ryugu, maar behield daarbij zo’n 20 kilometer afstand. Op 21 september verkleinde Hayabusa2 de afstand tot Ryugu enorm – de sonde naderde het oppervlak van de planetoïde tot op zo’n 55 meter – om twee rovertjes op Ryugu te kunnen zetten. Die rovers zijn heelhuids geland. Een enorme opsteker voor Japan dat er in 2005 tijdens de Hayabusa-missie niet in slaagde om een robot op het oppervlak van planetoïde Itokawa te zetten.

Met het oog op de rovers steekt de Hayabusa2-missie nu dus al met kop en schouders boven die voorgaande Hayabusa-missie uit. En ook de foto’s die Hayabusa2 maakt zijn aanzienlijk beter dan die van Hayabusa. Kijk maar eens naar de beste foto die Hayabusa – van een afstand van zo’n 63 kilometer – van het oppervlak van Itokawa maakte (hieronder).

En laten we vooral ook niet vergeten dat de Hayabusa2-missie nog maar net is begonnen! Zo is het de bedoeling dat Hayabusa2 deze maand nog een lander op Ryugu neerzet. En ook voor 2019 staat spektakel gepland. Hayabusa2 zal dan een kleine krater op Ryugu creëren en wat materiaal uit die krater verzamelen. Dat materiaal moet dan eind 2020 op aarde worden afgeleverd.