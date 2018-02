Het goede nieuws? De komende 1000 jaar hebben we niks te vrezen.

Vorige week dinsdag lanceerde Elon Musk zijn gloednieuwe Falcon Heavy-raket, met aan boord zijn knalrode Tesla Roadster. De lancering ging van een leien dakje en de auto belandde in een baan rond de zon. Hoewel er in eerste instantie een hoop onduidelijkheid was over de koers van de auto, is inmiddels bekend dat deze terwijl hij zijn baantjes rond de zon trekt, beweegt in de ruimte die voorbij de baan van de aarde en ietsje voorbij de baan van Mars ligt. Koerswijzigingen worden er niet meer verwacht en dus kunnen astronomen nu volop gaan speculeren over de stabiliteit van die baan en het moment waarop die baan de auto weer in de nabijheid van de aarde of andere planeten brengt.

Paper

En dat is precies wat een aantal wetenschappers doet in het gisteren verschenen paper met de prachtige titel ‘The random walk of cars and their collision probabilities with planets‘. “In dit paper onderzoeken we het lot van de Tesla voor de komende miljoenen jaren,” zo schrijven de onderzoekers. Ze maken daarbij gebruik van een breed scala aan simulaties. En dat levert een aantal interessante inzichten op.

Wat versta je onder ‘in de buurt komen’? In dit geval vinden de onderzoekers dat de Tesla in de buurt komt als deze onze planeet binnen een maansafstand passeert. Dat is ongeveer 380.000 kilometer.

2091

Zo voorspellen de onderzoekers allereerst dat de Tesla in principe nog tientallen miljoenen jaren in zijn baan rond de zon kan zweven. Tevens wijzen hun simulaties erop dat het nog wel even duurt voor de auto weer in de buurt van de aarde komt: pas in 2091 is het zover (zie kader). Daarnaast voorspellen de onderzoekers dat de auto in ieder geval de komende 1000 jaar geen bedreiging vormt voor de aarde.

Verder in de toekomst

Anders wordt dat echter als ze met hun simulaties verder in de toekomst gaan kijken. “We ontdekten dat er 6% kans is dat de Tesla in de komende 1 miljoen jaar met de aarde botst en er is 2,5% kans dat deze met Venus botst,” zo schrijven de onderzoekers. Hoewel de auto volgens de simulaties in diezelfde periode ook regelmatig bij Mars in de buurt komt, komt het nooit tot een botsing. Maar de onderzoekers keken nog verder. “Na 3 miljoen jaar is de kans op een botsing met de aarde ongeveer 11 procent. We observeerden in die drie miljoen jaar slechts één botsing met de zon.”

Slag om de arm

Het moet worden opgemerkt dat met name die voorspellingen op lange termijn nog wel wat wiebelig zijn. Een kleine afwijking in de baan van de Tesla kan immers op een tijdschaal van miljoenen jaren een enorm effect hebben op de uiteindelijke positie van de auto aan de hemel. De onderzoekers houden dan ook een flinke slag om de arm. Zo wijzen ze erop dat de kansen op een botsing pas echt accuraat te berekenen zijn als we accuratere efemeriden hebben. Dit zijn tabellen die de toekomstige posities van een bewegend object in de ruimte aangeven. Op basis van die accuratere efemeriden kan dan ook nauwkeuriger vastgesteld worden in hoeverre de baan van de Tesla beïnvloed wordt door andere hemellichamen. “Desalniettemin verwachten we dat de kans op een botsing met de aarde substantieel is.”

Daar hoef je overigens niet van wakker te liggen. Ten eerste duurt het nog heel lang. En ten tweede is de kans dat de Tesla daadwerkelijk op het oppervlak van de aarde stuitert, nihil. Eerst moet de sportauto namelijk nog de rit door de aardatmosfeer maken. En dat is zelfs voor een peperdure sportauto een onmogelijke uitdaging. De – dan reeds zwaar gehavende – auto zal in de atmosfeer aan enorme wrijving worden blootgesteld en zeer waarschijnlijk compleet verbranden. Bovendien sluiten wij niet uit dat een rijke zakenman er over duizenden jaren voor kiest om de Tesla met één van zijn sterrenschepen veilig op aarde af te zetten en toe te voegen aan zijn collectie oldtimers.