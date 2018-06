Studenten bouwen nieuwe pod waarmee ze het Hyperloop wereldsnelheidsrecord willen gaan verbreken.

Op 22 juli vindt in de VS de derde – door SpaceX georganiseerde – Hyperloop Pod Competitie plaats. Er zijn wereldwijd twintig universiteiten die zich gekwalificeerd hebben en mee mogen doen en TU Delft is er één van. Gisterenavond maakten studenten van de universiteit bekend met welke pod ze deze competitie hopen te gaan winnen.

Wat is ook alweer een Hyperloop?

Het is volgens velen het transportmiddel van de toekomst. In theorie kan dit transportmiddel een snelheid van meer dan 1000 kilometer per uur bereiken, waardoor je in dertig minuten van Amsterdam naar Parijs zou kunnen reizen. Hoe dat mogelijk is? Passagiers nemen plaats in speciale pods die op hoge snelheid door een buis worden geschoten. Die buis staat onder lage druk waardoor de luchtweerstand extreem laag is. Ook ondervindt de pod geen weerstand van wielen of rails, doordat deze – dankzij magnetische levitatie – zweeft. Zo kunnen extreem hoge snelheden worden bereikt. Op dit moment is de Hyperloop nog een hypothetisch transportmiddel, maar om de realisatie ervan een boost te geven zette SpaceX – het bedrijf van Elon Musk – in 2015 de Hyperloop Pod Competitie op. Musk liet in de VS een anderhalve kilometer lange Hyperloop-buis bouwen waarin studenten hun pods kunnen testen.

Snelheid

De Delft Hyperloop bestaat uit twee onderdelen: de pod – oftewel de passagierscapsule – en de launcher. Tijdens de derde Hyperloop Pod Competitie worden deze maar op één ding getest: de maximale snelheid die ze samen kunnen behalen. En de studenten van de TU Delft leggen de lat hoog. Ze hopen de competitie te winnen én het wereldsnelheidsrecord te verbreken. Het betekent dat hun pod op het anderhalve kilometer lange testtraject een snelheid van meer dan 384 kilometer per uur moet zien te behalen.

Optimalisatie

Om dat te realiseren hebben de studenten de onderdelen van de launcher volledig geoptimaliseerd. “Het draait allemaal om de verhouding tussen kracht en gewicht,” legt onderzoeker Edouard Schneiders uit. “Wij hebben gevochten voor elke gram.” Het resultaat is een sterke motor en een lichtgewicht voertuig. Of het genoeg is? Dat zal in juli blijken.

Het is niet voor het eerst dat studenten van de TU Delft in actie komen tijdens de Hyperloop Pod Competitie. In 2017 waren ze ook van de partij en gingen ze er met de winst vandoor. Enkele studenten uit dat winnende team zetten het bedrijf Hardt op dat de Hyperloop in Nederland wil realiseren. Het bedrijf opende in 2017 al een 30 meter lange testfaciliteit en werkt momenteel aan een nieuwe testfaciliteit waarin – en dat zou een wereldprimeur zijn – het complete Hyperloopsysteem getest kan worden.