Eet je vaker rood vlees, dan is de kans dat je eerder sterft groter. En vice versa.

Onderzoekers komen tot deze conclusie nadat ze tienduizenden mensen van middelbare leeftijd voor acht jaar volgden. In totaal deden er 53.553 vrouwen mee aan het onderzoek en 27.916 mannen. De deelnemers moesten om de vier jaar een vragenlijst invullen over hun voedselinname. Sommigen bleken gedurende de onderzoeksperiode anders te zijn gaan eten. Zo waren sommigen bijvoorbeeld meer, of juist minder rood vlees gaan eten. En dit heeft grote gevolgen voor je gezondheid.

Verandering

Het is bekend dat als je veel rood vlees nuttigt – zoals bijvoorbeeld rundvlees, varkensvlees of lam – je een hoger risico loopt op verschillende ziektes. Denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Hierdoor neemt de kans dat je vroegtijdig sterft toe. Maar eigenlijk weten we nog helemaal niet zoveel over hoe veranderingen in de hoeveelheid rood vlees dat je eet precies dat risico beïnvloeden.

Overlijden

Om dat te achterhalen, besloten Amerikaanse en Chinese onderzoekers op zoek te gaan naar een verband. Alle deelnemers waren aan het begin van het onderzoek vrij van hart- en vaatziekten en kanker. Vervolgens bekeken ze na de onderzoeksperiode wie er in de acht jaar daarop kwamen te overlijden. In totaal overleden er 14.019 mensen, meestal aan hartkwalen, kanker, longziektes en dementie.

Rood vlees

De onderzoekers ontdekten dat mensen die halverwege de onderzoeksperiode meer rood vlees waren gaan eten – met name bewerkt rood vlees – een hoger risico liepen om te komen te overlijden. Nam het eten van rood vlees per week met 3,5 portie toe, dan vergrootte dit de kans om vroegtijdig te sterven met 10 procent. Bij mensen die vaker bewerkt rood vlees (zoals spek, hotdogs, en salami) waren gaan eten, nam de kans op een eerdere dood met zelfs 13 procent toe. Het eten van onbewerkt rood vlees wordt in verband gebracht met een 9 procent hoger risico.

Verminderen

Maar het werkt ook de andere kant op. Zo associeren de onderzoekers het verminderen van de inname van rood vlees en het eten van meer eieren, vis, volle granen en groenten juist met een lager risico op overlijden. En dat hoeft niet eens zo’n drastische omschakeling te zijn. Zo daalde het sterftecijfer door het vervangen van één portie rood vlees per dag door één portie vis al met maar liefst 17 procent.

Het onderzoek laat zien dat mensen die meer vlees waren gaan eten, een hoger risico liepen op gezondheidsproblemen en daardoor dus hun levensduur verkortten. “De kwaliteit van het gehele dieet telt,” zegt diëtiste Joanna McMillan, niet verbonden aan het onderzoek. “Het eten van minder vlees gaat namelijk niet samen met een verlaagd risico op overlijden. Alleen toen het vlees werd vervangen door gezonde voedingsmiddelen, zoals granen, peulvruchten, groenten en vis nam het risico pas af.” De studie onderstreept dus het belang van een evenwichtig en gematigd voedingspatroon. Wil je weten welk dieet we de aarde en onszelf kunnen redden? Lees dan hier verder!