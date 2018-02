De auto heeft namelijk al meer dan 3,5 miljoen kilometer gemaakt.

Dat blijkt uit berekeningen van Ben Pearson, die gebaseerd zijn op gegevens van NASA. Hij heeft een website de wereld in geslingerd waarop je de positie van de auto op de voet kunt volgen en bovendien kunt zien hoever de auto van ons verwijderd is en wanneer deze weer bij de aarde in de buurt komt.

3,6 miljoen kilometer

Uit de berekeningen van Pearson blijkt dat de auto – op het moment van schrijven – bijna 3.676.000 kilometer van de aarde verwijderd is. De auto beweegt met een snelheid van zo’n 10.837 kilometer van de aarde vandaan.

Geen garantie meer

De garantie op de auto is bovendien ruimschoots verlopen, aldus Pearson. De auto heeft namelijk al zo’n 630 keer meer kilometers afgelegd dan de garantievoorwaarden toestaan.

Scheervluchten

Voorlopig zal de auto ook nog niet bij de aarde in de buurt komen, aldus Pearson. De eerste scheervlucht langs Mars vindt plaats in juni, maar erg dichtbij komt de Tesla niet: hij blijft 0,740 AU van Mars verwijderd (1 AU is de afstand tussen de aarde en de zon, oftewel 149,5 miljoen kilometer).

Simulatie

Overigens beperkt Pearson zich niet tot berekeningen op basis van wat we nu van de baan en positie van de Tesla weten. Hij gaat nog een stap verder. Zo knutselt hij momenteel aan een simulatie die laat zien wat Starman de komende maanden te zien krijgt, als hij over zijn schouder zou kunnen kijken. Een ruwe versie vind je hieronder (Pearson is er naar eigen zeggen nog niet toe gekomen om Starman in de auto te fotoshoppen).

Botsing

En zo blijft de auto van Elon Musk de gemoederen bezighouden. Zo is er inmiddels zelfs al een wetenschappelijk paper over de auto verschenen. In het paper proberen astronomen onder meer te voorspellen of de auto ooit in botsing zal komen met de aarde. Hun conclusie? Ze kunnen het zeker niet uitsluiten.

Met alle commotie over de auto van Musk zou je bijna vergeten waar het werkelijk om draait. De auto werd namelijk gelanceerd tijdens de allereerste testvlucht van de Falcon Heavy-raket. Dit is de krachtigste operationele raket van dit moment waarmee meer dan 63.000 kilo aan lading in een baan rond de aarde kan worden gebracht. In eerste instantie was er nog sprake van dat met deze superkrachtige raket nog dit jaar twee ruimtetoeristen rond de maan zouden vliegen, maar daar is Musk al op teruggekomen. De ontwikkeling van de nog krachtigere opvolger van de Falcon Heavy-raket (de Big Falcon Rocket) zou zo voorspoedig gaan dat deze op korte termijn al voor bemande vluchten kan worden ingezet.