Morgen moet het dan echt gaan gebeuren: de allereerste lancering van een Falcon Heavy-raket.

Als alles meezit, dan wordt de raket op 6 februari tussen 19:30 uur en 22:00 uur Nederlandse tijd gelanceerd. Hier kijken ruimtevaartliefhebbers al maanden naar uit. De Falcon Heavy-raket is namelijk een zware raket, die in staat is om mensen naar Mars te sturen.

Het hoofddoel van de missie is – zoals altijd – zorgen dat de lading (vaak een satelliet) in de juiste baan om de aarde terechtkomt. Daarnaast hoopt SpaceX dat de boosterraket veilig op aarde landt. In het geval van de Falcon Heavy-raket gaat het niet om één, maar om drie raketten. Twee boosterraketten landen op Cape Canaveral, terwijl de middelste raket het droneschip in de Atlantische Oceaan hoopt te bereiken.

Falcon Heavy-raket

De Falcon Heavy raket is een gloednieuwe en krachtige raket. Het is de raket waarmee Elon Musk naar Mars wil. De Falcon Heavy is in staat om 63.800 kilogram aan voorraden in een lage baan rond de aarde te brengen. Daarnaast kan de raket op papier ook een lading met een gewicht van zo’n 16.800 kilogram naar Mars of een lading van 3500 kilogram naar Pluto brengen. En dat ook nog eens tegen een relatief lage prijs.



Dit filmpje laat zien hoe de Falcon Heavy gebruikt wordt om een satelliet in een baan rond de aarde te plaatsen. De twee boosters en de eerste rakettrap keren na de lancering terug op aarde, waardoor het mogelijk wordt om deze te hergebruiken. SpaceX vindt dat belangrijk, omdat de kosten van de ruimtevaart zo enorm kunnen worden teruggebracht. Op termijn hoopt het bedrijf complete raketten te kunnen hergebruiken.

Succesvolle test Eind januari testte SpaceX de nieuwe Falcon Heavy-raket. Deze test verliep voorspoedig . De 27 motoren werden voor het eerst tegelijkertijd aangezet.

De Domtoren is hoger

Stel, je zou de Falcon Heavy-raket naast de Domtoren zetten, dan is de Domtoren veel hoger. De Falcon Heavy-raket is ongeveer 70 meter hoog, 12,2 meter breed en weegt een slordige 1,4 miljoen kilogram. De raket bestaat uit een Falcon 9-raket en twee Falcon 9-boosters die samen 27 motoren herbergen.

Ruimtetoeristen

De Falcon Heavy is vanaf het begin ontworpen om mensen de ruimte in te brengen. En daarmee behoren verre bemande ruimtereizen naar de maan of Mars weer tot de mogelijkheden, aldus SpaceX. Op korte termijn zal de raket echter ingezet worden om twee ruimtetoeristen rond de maan te laten vliegen en om een rode Tesla Roadster de ruimte in te sturen.